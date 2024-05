Schliengen: Streuobstwiesen, Nistkästen und Laichgewässer

Das Schliengener Apfelsaftprojekt läuft weiter. Zur Apfelernte versammelten sich die Helfer auf verschiedenen Streuobstwiesen, gut 100 Stunden wurden hier an Arbeit notiert. Weitere 40 Stunden kamen für die Abholung, sowie die Pressung, das Abfüllen und Etikettieren des Saftes hinzu. 1600 Liter Saft konnten am neuen Lagerplatz bei Familie Kramer-Göpfert vom Lerchenhof in Hertingen gelagert werden.

Gegen Ende des Jahres beschäftigte sich der Verein zudem mit dem Thema „Windkraft“, da der Bürgerentscheid über die Errichtung von Windkraftanlagen in Schliengen anstand. „Wir haben zudem viel Zeit für Vorstandsarbeit, Fortbildungen, Stellungnahmen zu Naturschutzthemen in den Gemeinden zu Bauplanverfahren und zum Regionalplan, das ständige Aktualisieren der Webseite, Exkursionen, die Pflege der Gerätschaften und Angebote für Kinder aufgewendet – das waren sicher noch einmal 1000 Stunden“, hatte Schwinger überschlagen. Der BUND übernahm zudem die Kosten für das Material des neuen Storchennests in Bamlach.

Ausblick: 2024 wurden bereits Mauerseglerkästen in Schliengen am Pfarrhaus angebracht. Gerade in der vergangenen Woche eröffnete der Insektenerlebnispfad im Kurpark in Bad Bellingen. Eine feste Kindergruppe gibt es für 2024 nicht, dafür aber besondere Eltern-Kind Aktionen mit ausgewählten Naturthemen – diese werden rechtzeitig auf der Webseite, in Amtsblättern oder Presse angekündigt. Eine erste Aktion mit Großeltern, Eltern und Kindern ist eine Veranstaltung zum Tag der Artenvielfalt am 16. Juni. Am 19. Juni findet abends in Schliengen eine „Krautschau“ statt. Auch eine Waldführung mit den Revierförstern ist angedacht – der anvisierte Termin dafür ist der Nachmittag des 20. Juli. Da die Wildsträucher-Verschenk-Aktion 2022 ein Riesenerfolg war, werde die Ortsgruppe diese Aktion im kommenden Herbst im Oktober oder November wiederholen, kündigte Schwinger an.