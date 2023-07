Schliengen Tiny-Häuser und Dachstühle

„Jürgen Keim ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt ob ich Interesse habe. Jetzt führe ich die Zimmerei weiter“, erzählt Jung. Zuvor war er auf der Suche nach größeren Räumlichkeiten für den Tiny-House-Bau. Übernommen hat er auch die Mitarbeiter. Aktuell zählt der Betrieb acht Mitarbeiter und einen Auszubildenden.

Tiny-Häuser

Die kleinen Häuser auf Rädern machen jetzt knapp 15 Prozent des Umsatzes aus. Tiny-Häuser seien nach wie vor gefragt, sagt der Wirtschaftsingenieur, gelernte Fahrzeugbauer und Zimmerermeister. Der Trend geht jedoch in Richtung Tiny House in Modulbauweise und ohne Räder, erklärt er auf Nachfrage. Grund seien schärfere Vorschriften was Heizung und Dämmung angeht. Das sei in den Maßen 3,50 auf 11 Meter und mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen auf Rädern nicht mehr darstellbar. Dies obwohl die Regeln bis zu einer Fläche von 49 Quadratmetern nicht ganz so streng seien.