Der Frauenverein mit seiner Vorsitzenden Cilli Kirner freut sich, dass sich so viele Teilnehmer dazu bereit erklärten, ein bunt dekoriertes und erleuchtetes Adventsfenster bereitzustellen. So kommen die junge und alte Dorfbewohner in den Abendstunden zusammen, um die schmucken Fenster zu begutachten und sich mit Getränken wie Glühwein und Kinderpunsch sowie mit Knabbereien verwöhnen zu lassen. Neuzugezogene haben Gelegenheit die Ortsansässigen näher kennen zu lernen. So trafen sich neulich in einer der ersten Stationen gut 60 Personen, wohin auf das Anwesen Hiss im Unterdorf der dortige ganzjährige Frauen-Stammtisch eingeladen hatte. Hier hatte man einen Nikolaus mit Rauschebart angeheuert, der aus seinem vollen Sack gerade die Kinder mit Zuckerbrötli Backwerk beschenkte