Schliengen Türchen öffnen, Gutes tun

Schliengen. In sechster Auflage erscheint der Adventskalender der Schliengener Lions. „Hinter den 24 Türchen verbergen sich wie gewohnt für jeden Tag mehrere wertvolle Preise“, heißt es in der Pressemitteilung des Clubs. „Derjenige gewinnt, der den Kalender mit der Nummer besitzt, die für den jeweiligen Preis ausgelost wird.“ Ausgeschüttet werden rund 170 Gewinne im Gesamtwert von mehr als 16 000 Euro. Bei den maximal 3000 Kalendern, die in den Verkauf kommen, gewinnt somit statistisch jeder 17. Kalender. Der Dank des Lions-Clubs gilt den Sponsoren, die diese Preise gestiftet haben.

Gewinne im Wert von mehr als 16 000 Euro

Gewinnen kann man Gutscheine für Wareneinkäufe aller Art und für Dienstleistungen wie Restaurantbesuche, Wellness oder Gesundheitsbehandlungen und Autowochenenden. Hauptpreise sind ein Reisegutschein über 900 Euro, eine Jahresmitgliedschaft für zwei Personen nebst Trainerstunden in einem Golfclub für 750 Euro, eine Küchenmaschine für 700 Euro, ein Schmuckstück für 500 Euro und ein Fahrrad für 500 Euro.

Der Ertrag aus dieser Benefiz-Aktion kommt ungeschmälert den gemeinnützigen karitativen Zielen des Lions-Clubs zugute.

Zu kaufen gibt es den Kalender für fünf Euro an den kommenden Wochenenden bei den Rewe-Märkten in Schliengen und Bad Bellingen sowie bei den Hieber-Märkten in Kandern und Binzen. Angeboten wird er unter anderem auch von den Mitgliedern des Lions Clubs, in der Schliengener Filiale der Volksbank Dreiländereck, in den Dosenbach-Filialen in Rheinweiler und Schliengen und bei Haarkult Giesel in Schliengen.

Die ausgelosten Kalendernummern werden täglich in unserer Zeitung sowie auf der Internet-Seite des Clubs veröffentlicht.