Schliengen: Viele Fragen – viele Antworten

Moderatorin Christine Freitag (Mitte) stellte unter anderem Peter Ochs (v.l.) und Anja Messerschmitt von der Interessengemeinschaft Lebensraum Blauen sowie Kurt Mayer vom Verein Bürgerwindrad Blauen und Tobias Tusch von der Gesellschaft Bürgerwindpark Blauen die gesammelten Fragen der Besucher. Foto: Alexander Anlicker

Fragerunde

Anschließend wurden die Fragen mit den Experten abgearbeitet. Ein Frage war dabei der Rückbau bei einem möglichen Konkurs. Eine entsprechende Sicherheitsleistung – sei es als Geldeinlage beim Landratsamt oder in Form einer Versicherung – sei Voraussetzung für eine Baugenehmigung, erläuterte Alice Schneider vom zuständigen Fachbereich Umwelt des Landratsamts.

Kritische Fragen gab es zum Eingriff in den Wald. Der Verlust der Flächen für die Windräder seien das „kleinere Übel im Vergleich zum unbegrenzt weiterlaufenden Klimawandel“, machte Bernhard Schirmer vom Forstbezirk Kandern deutlich. Nach sechs Hitzesommern seien die Folgen nicht nur bei der Fichte sondern auch bei Buche und Tanne sichtbar. Bei einem Temperaturanstieg von drei bis vier Grad Celsius bis 2100 sei der ganze Wald am Blauen in Gefahr.

Luca Bonifer vom Dialogforum Energiewende und Naturschutz setzte auf ein Abwägen von Klima- und Artenschutz sowie Biodiversität. Sie begrüßte einerseits, dass ein Standort wergen eines Habitats der Mopsfledermaus aufgegeben wird, andererseits leisteten die Windräder einen Beitrag zum Klimaschutz. „Wir sehen in einer waldreichen Region auch Vorteile beim Waldumbau“, sagte sie und verwies darauf, dass von Offenlandflächen auch ganz andere Tier- und Pflanzenarten profitierten.