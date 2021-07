Schliengen Viele Ideen für die Ortsteile

Zur Sitzung lag eine Kurzfassung der Kommunalentwicklung GmbH vor. Die Gemeinderäte erhalten noch eine ausführlich Langfassung, diese werde auch auf der Homepage der Gemeinde für die Bürger bereitgestellt, erläuterte Bürgermeister Christian Renkert auf Nachfrage von Grünen-Gemeinderat Karsten Willmann.

Neben den geplanten Entwicklungsflächen im Flächennutzungsplan möchte die Gemeinde Schliengen in der zukünftigen Siedlungsentwicklung den Schwerpunkt auf die Innenentwicklung legen, heißt es in der Zusammenfassung der Ergebnisse. Insgesamt stehen in Schliengen 42 Baulücken mit einer Fläche von insgesamt 3,5 Hektar im Innenbereich zur Verfügung.

Ferner sollen bei Modernisierung und Umnutzung von Bestandsgebäuden sowie Neubauten verstärkt auf die Nutzung regenerativer Energien sowie eine in das Ortsbild integrierende Bauweise geachtet werden, heißt es weiter.

Die Konzeption weist insgesamt acht kommunale Baumaßnahmen beziehungsweise Projekt sowie 28 private Baumaßnahmen auf. Prominente private Baumaßnahmen sind das Berghaus Hochblauen sowie das Gasthaus „Krone“ in Liel.

Kommunale Projekte sind das Ortszentrum Liel mit dem Schlossgarten, ein Automatenkiosk als regionaler Direktvermarkter in Liel, die Umnutzung des Feuerwehrgerätehauses in Obereggenen zu einem Haus der Verein, die Neugestaltung des Rathausplatzes in Obereggenen, die Schaffung einer Jugendwerkstatt mit Jungimkerzentrum und Repaircafé in Niedereggenen in der Feuerwehrgarage sowie das Projekt Pflanzenwelt und Begegnungsraum Kindererlebnisplatz in Niedereggenen.