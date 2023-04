Schliengen Von 1000 überleben nur drei

Erst seit knapp zwei Jahren engagiert sich die BUND-Ortsgruppe verstärkt für Amphibien, erklärt die BUND-Vorsitzende und Biologin. „Hintergrund ist, dass es beim Grasfrosch und der Erdkröte einen starken Rückgang gibt“, erklärt sie. Um die Amphibien zu schützen, müsse man wissen, wo sie sind, betont sie. Deshalb hat der BUND damit begonnen die Laichgewässer zu kartieren. Etwa zehn Tümpel und Pfützen (keine Gartenteiche) haben Schwinger und Otthofer bisher kartiert.

Erdkröten

In Liel hätten Anwohner beispielsweise überfahrene Erdkröten gemeldet. Daraufhin habe man in diesem Jahr während der Krötenwanderung für die Sperrung eines kleinen Straßenabschnitts in den Hofmatten gesorgt, berichtet Schwinger. Auch wurden in den Gullis Aufstiegshilfen montiert, damit hineingefallene Kröten hinausklettern können. Die Erdkröten laichen hier übrigens in privaten Gartenteichen.