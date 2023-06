Dritte Tarifrunde: 15. Juni

„Die Produktion ist komplett lahmgelegt“, sagt Hildebrandt. Und so streiken nicht nur die Mitarbeiter von Lieler Schlossbrunnen, sondern rund 3000 Beschäftigte in Baden-Württemberg. Darunter sind unter anderem Mitarbeiter von Aqua Römer in Mainhardt, Bad Dürrheimer Mineralbrunnen in Bad Dürrheim und Schwarzwaldsprudel in Wildberg. Ziel des Warnstreiks sei es, ein deutliches Zeichen zu setzen. Die dritte Tarifrunde findet am 15. Juni statt, berichtet Hildebrandt. Die Streikenden gehen davon aus, dass ihre Forderungen dann erfüllt werden.