Schliengen: Wartehäuschen kommt auf die Agenda

Die Bushaltestellen an der Schliengener Hebelschule sowie den Grundschulaußenstellen in Niedereggenen, Liel und Mauchen werden barrierefrei. Begonnen wird in der Woche ab dem 6. Mai mit dem Um- beziehungsweise Neubau der Haltestellen am westlichen Ortsteingang in Niedereggenen, wie Planer Adolf Himmelsbach berichtete.