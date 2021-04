Schliengen Wechselunterricht, Tests und Filter

Der Wechselunterricht solle, so die Vorgabe des Landes, nur an aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden. Im Grundschulbereich greife man daher auf bereits etablierte Strukturen, die nach dem ersten Lockdown galten, zurück, sagt Schlageter. So finde zum Beispiel grundsätzlich Klassenlehrerunterricht in den geteilten Klassen statt, inhaltliche Schwerpunkt des Unterrichts seien Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Die oben genannten Vorgaben setzten Konrektor Peter Tanner und Christine Aniol auch für die Sekundarstufe um. Grundsätzlich werden alle Klassen in zwei Gruppen geteilt. Beide Gruppen kommen an den gleichen Tagen, werden jedoch in getrennten Räumen unterrichtet. Während für die unteren Klassen an den unterrichtsfreien Tagen weiterhin Online-Unterricht und Fernlernen mit Hilfe der Lernplattform Moodle stattfindet, werden die Abschlussklassen an den fünf Unterrichtstagen an der Schule intensiv auf die Prüfungen vorbereitet.