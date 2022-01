Schliengen Weniger Nitrat in den Böden

Auch der Anbau sogenannter Zwischenfrüchte trägt zur Reduktion des Nitrats in Boden und damit im Trinkwasser bei. „Zwischenfrüchte werden nach der Ernte des eigentlichen Anbaus gesät. Sie bilden unterschiedlich lange Wurzeln aus und entziehen so dem Boden das Nitrat.“ Kaufmann hat viele seiner Ackerflächen vom Seebodenhof mit Zwischenfrüchten wie Leguminosen, Winterrüben oder Senf begrünt. Die Pflanzen entziehen nicht nur den überflüssigen Stickstoff – sie tragen auch noch eine schöne Blüte „und verhindern bei Starkregen im Winter das Auswaschen des Bodens“, so der Landwirt.

Auf dem Weg zu „Normalgebieten“

Seit dem 1. Januar fallen die Wasserschutzgebiete rund um Efringen-Kirchen und Schliengen nicht mehr unter die Kategorie Sanierungsgebiete, sondern sind in der Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung in die niedrigere Kategorie der Problemgebiete eingestuft worden, erklärt Sonja Bierer, die für die Wasserschutzberatung im Landratsamt Lörrach zuständig ist. Das nächste Ziel, so Bierer, wäre die Einstufung zu Normalgebieten, „mit Nitratwerten von unter 35 Milligramm pro Liter Rohwasser.“ Grund- und Quellwasser, und damit auch die Trinkwasserbrunnen, sollen durch die Verordnung vor der Einbringung von zu viel Nitrat geschützt werden. Bierer, die für das Umweltministerium Baden-Württemberg die Werte überwacht, erklärt: „Die entsprechende EU-Nitratrichtlinie wurde bereits 1987 erlassen. Sie legt fest, dass der Nitratwert die Grenze von 50 Milligramm je Liter Rohwasser nicht überschreiten darf.“

Um den Nitratwert nachvollziehen zu können, werden immer im Herbst, im Zeitraum von Mitte Oktober bis Mitte November, in den Wasserschutzgebieten Bodenproben entnommen. Mit der Beprobung hatte man Anfang der 2000er-Jahre begonnen. „Seitdem wurden bei Schliengen, Efringen-Kirchen und Grenzach-Wyhlen bis November 2021 185 Bodenproben gezogen.“ Etwa 60 der Proben habe man auf der Schliengener Gemarkung, und weitere 60 auf Efringen-Kirchener entnommen.

Dass die Maßnahmen nun von Erfolg gekrönt seien, habe man der guten Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Landwirten zu verdanken, weiß Bierer. Und auch die Landwirte wollen weiterhin an ihnen festhalten, sodass der Trend weiter nach unten gehe, ergänzt Kaufmann.