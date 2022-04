Schliengen WG Schliengen „steht stabil da“

Gewöhnlich treffen die Generalversammlungen, die die Winzer aus Schliengen, Bahlingen und Weingarten gemeinsam in Schliengen halten, ihre Entscheidung jeweils in der ersten Dezember-Woche nach Abschluss des Geschäftsjahres, teilt die WG mit. Unter Corona war das anders. Bereits 2020 wurde die Versammlung „virtuell“ abgehalten: Alle Unterlagen gingen per Post an die Mitglieder, Abstimmung und Wahlen erfolgten per Stimmzettel und Briefpost. Die im Genossenschaftsgesetz verankerte Aussprache wurde über viele Medien moderiert, auch über WhatsApp, heißt es in der Mitteilung weiter. Für die Versammlung ein Geschäftsjahr später sei ein Termin bereits festgestanden – dann lief jedoch die „vierte Welle“ an.