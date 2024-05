Ein besonderer Tag war für die evangelische Kirchengemeinde Eggenertal-Feldberg der Pfingstsonntag. Zum zweiten Mal nach der Pandemie wurde die Jubelkonfirmation gefeiert. Bei diesem Jubiläum ging es einmal um die Silberkonfirmation (vor 25 Jahren), um die goldene (50 Jahre), die diamantene (60 Jahre), die eiserne (65 Jahre), die gnadene 70 Jahre) und letztlich um die „Kronjuwelen-Konfirmation“ nach 75 Jahren. Gefeiert wurden die Jubiläen gemeinsam in der Niedereggener Kirche während eines voll besetzten Festgottesdienstes mit Pfarrer Ralf Otterbach. Für die musikalische Umrahmung sorgten der Gesangverein und der Musikverein aus Feldberg. Allen anwesenden Jubilaren erteilte Otterbach den jeweils persönlichen Segen. Der wohl entferntest lebende Kronjuwelen-Konfirmand war gar aus Düsseldorf zu diesem Ereignis angereist. Überraschenderweise waren ohnehin viele Ehemalige der betagten Riege der „Kronjuwelen“ mit von der Partie, die ihre damalige Konfirmation in der Nachkriegszeit erlebten. Der Geistliche hatte in seinen Betrachtungen zu den verschiedenen Jubiläen historische Ereignisse aus der Welt von Film, Sport, Musik und natürlich auch der Weltpolitik parat. Nach einem Erinnerungsfoto vor der Kirche trafen sich die einzelnen Jubilarsgruppen anschließend in unterschiedlichen Gaststätten zum gemeinsamen Mittagsmahl mit gemütlichem Beisammensein und dem Austausch von Erinnerungen.