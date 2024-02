Schlingen: Die „Ampel“ hängt nicht mehr

Bei einem Telefonat mit dieser Zeitung, wurde Renkert gefragt, ob er wisse, dass dieser Galgen sich in der Nähe des „Galgenbuck“ befindet. Renkert schaute daraufhin auf einer Karte nach. Der Galgen stand auf dem Gebiet „Unterried“, sagt er. Der Gewann „Galgenbuck“ befinde sich weiter oben, fügte er hinzu. In dem Aufsatz „Die Galgen von Schliengen. Zur Hochgerichtsbarkeit im Markgräflerland“ von Andreas Haasis-Berner und Johannes Lauber erschienen im Jahr 2022 im Band „Das Markgräflerland“ steht, dass die Hinrichtungen in Schliengen nicht sehr zahlreich waren oder nicht sehr gut überliefert sind. Die letzte Erhängung fand 1687 statt. Joseph Waltz, Wirt des Gasthauses Baselstab, hat 1801 auf dem „Galgenbuck“ in Erinnerung an die Toten ein Steinkreuz errichten lassen. Vor einigen Jahrzehnten wurde nordwestlich der Anhöhe ein beigabenloses Skelett geborgen. Im Zeitalter der Aufklärung hat man die Todesstrafe verboten und eingestellt, heißt es in diesem Beitrag.