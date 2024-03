Schlosskonzerte: Hochklassiges auf Schloss Beuggen

Cellist Denis Severin als Spiritus Rector

Kein Wunder, dass Denis Severin stolz ist auf die Reihe, deren Konzerte im vergangenen Jahr alle ausverkauft waren. Der künstlerische Leiter der Schlosskonzerte, der als Cellist und Spiritus Rector in drei der vier Konzerten selbst mitspielt, hat wieder sehr renommierte Musiker für die Klassikreihe gewinnen können. Die Akteure freuen sich über das abwechslungsreiche Programm und sind sich einig, dass die Kombination aus „renommierten Künstlern, einer gekonnten Musikauswahl, dem Ambiente des Schlosses sowie der intimen Atmosphäre den besonderen Charme dieser Konzertreihe ausmacht“.

Benefizkonzert für die Ukraine zum Auftakt

Durch sein hervorragendes Netzwerk kann der Celloprofessor, der an den Hochschulen Genf und Bern unterrichtet, wieder erstklassige Interpreten an den Hochrhein holen. Zusammen mit Studenten der Hochschule Genf-Neuchâtel gibt Severin zum Auftakt am 14. April im Rittersaal ein Benefizkonzert für die Ukraine. Severin ist selbst in der Ukraine geboren und unterstützt mit seinem Basler Verein „Kunst ohne Grenzen“ notleidende Menschen in seiner Heimat. „Es gibt viele Familien, die Hilfe brauchen, auch viele Musiker, die in Not sind“, sagt der engagierte Cellist. Deshalb hat er sieben Studenten aus verschiedenen Ländern um sich geschart, vier Geigerinnen, zwei Bratschisten und einen Cellisten, die seine Benefizaktion für die Ukraine mittragen - alles hochrangige Musik von hohem Niveau, so Severin. Unter seiner Leitung werden Werke von Mendelssohn-Bartholdy aufgeführt, die Streichersinfonie Nr. 10, ein Jugendwerk, und das berühmte Oktett, ein Gipfelwerk der Kammermusik.