Schnitzelbanksingen in Dossenbach: Tanz, Gesang und viele flotte Verse

Gehirnwäsche für die Bürgermeisterin

Die Bürgermeisterin musste sich später auf der Bühne noch einer Gehirnwäsche durch drei Schnitzelbänkler unterziehen, angeführt von „Superman“ Jürgen Nass. Rhetorische Spitzen gegen die Schwörstädter und deren Rathaus durften im Programm „Oh, läck mi, jetz isch Fasnacht“ natürlich nicht fehlen, ebenso wenig wie in zu eingängigen Melodien vorgetragenen Geschichten, was sich so seit der letzten Fasnacht im Dorf und Umgebung, speziell aber auch in der kommunalen Politik so allerhand Seltsames zugetragen hat.