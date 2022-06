Schönau Außensanierungen abgeschlossen

Bei den Finanzen ging es mit der Info weiter, dass das Pfarrhaus an ukrainische Flüchtlinge vermietet sei und für die Abendmahlsgottesdienste Einzelkelche angeschafft worden seien. Für den Ausblick sprach Kaminsky zunächst an, was wieder anläuft, etwa die Spielgruppe für die Kleinen, der Gitarrenkreis oder die Eltern-Kind-Spielgruppe „Hoppetosse“. Dringend gesucht wird jemand, der die Homepage und den Schaukasten betreut, ebenso wie jemand, der beim Gemeindebrief mitwirkt.

Wolfgang Busch, der die Versammlung moderierte, ging hierbei auf die Touristen ein, für die es gut wäre, wenn der Schaukasten immer aktuell ist. Bei den Personalien kam Pfarrerin Christine Würzberg zu Wort. Schon zu Beginn bedankte sie sich und sprach davon, wie gut sie aufgenommen worden sei. Für die Zukunft sagte sie: „Ich bin drei.“ Die Gemeindediakonin Rebekka Tetzlaff orientiert sich anders und wird im September gehen. Pfarrer Hellmut Wolff, der in Zell ist, geht im Januar in den Ruhestand. Die wichtigste Frage war, was nötig ist, „um die, die dabei sind, bei der Stange zu halten“.

Kaminsky machte darauf aufmerksam, dass die Stellen ausgeschrieben sind und dies an den Bezirkskirchenrat weitergegeben sei. Klar sei, dass beide Stellen zunächst vakant sein werden.

Musicalaufführung geplant

Zur Verabschiedung von Pfarrer Wolff wird es ein Musical geben. Schon am 8. Juli wird ein Treffen dazu stattfinden. Mindestens zehn Personen werden hierfür gebraucht. Schon jetzt freut sich die Gemeinde auf den Besuch der neuen Landesbischöfin Heike Springhart. Sie kommt aus Schönau und hat vor 30 Jahren die „Mandelzweigband“ mit gegründet.

Angesprochen wurde auch, dass im September ein Gospelchor aus der Schweiz zu Besuch sein wird und im Oktober die Band „Grasset4“ für einen Workshop da ist.