Schönau Bauzaun am Gymnasium: Schüler kämpfen für ihre Rechte

Die Schüler demonstrierten am Montag und sperrten selbst die Talstraße von 7 bis 14 Uhr ab, so wie es auch ihre Wunschvorstellung einer Dauerlösung wäre. Die angemeldete Demo war an die Gemeinderäte gerichtet, die am Abend nochmals über die weitere Schulhof-Abgrenzung diskutierten.