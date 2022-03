Schönau Beitrag zur Linderung der Not

Schönau. Man einigte sich schnell darauf, dass es wichtig sei, über Russlands Krieg gegen Ukraine zu sprechen und aufzuklären, dabei aber den richtigen Weg zu wählen, ohne die Angst gerade bei jüngeren Schülern zu vergrößern. Außerdem wurde es als sehr wichtig erachtet, das Gefühl der Ohnmacht, das viele angesichts des Leids vieler Ukrainer empfinden, ein wenig zu lindern, indem etwas für die Menschen in Not getan wird, teilt die Schule mit. Ein Lehrerteam des Gymnasiums Schönau – Valerie Adler und Andreas Veit – recherchierte in den Tagen nach Kriegsausbruch nach regionalen Hilfsoptionen und stieß dabei auf die Möglichkeit, durch die evangelische Stadtmission Freiburg klar beschriebene Care-Pakete in die bedürftigen Gebiete bringen zu lassen. Diese Aktion schien auch für das Gymnasium Schönau sehr geeignet, um sich mit konkreter Hilfe nach jeweils individuellen Kräften und Willen gemeinsam einzubringen, und fand sehr schnell die Unterstützung der gesamten Schulgemeinschaft.

Die evangelische Stadtmission sammelt Care-Pakete in Form von mit haltbaren Lebensmitteln, Decken, Schlafsäcken und Hygieneartikeln gefüllten Bananenkisten. Innerhalb kurzer Zeit organisierte die SMV Bananenkisten, die später auf die Klassenzimmer verteilt wurden. Die Schüler konnten anschließend drei Tage lang die benötigten Artikel mitbringen – und füllten so die Kisten, die jetzt den Menschen in der Ukraine helfen sollen.