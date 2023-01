Schönau Der Bauzaun kommt: Kein Platz mehr zum Spielen

„Wir wollten zeigen, wie es dann aussieht, wenn wir von einem Zaun eingesperrt sind“, sagte Schülersprecherin Amara Igwe. Sehr kurzfristig und zum richtigen Zeitpunkt kam die Aktion: Denn noch am Montagmorgen kamen der Bürgermeister und Vertreter des Bauamts vorbei, um den Bauzaun zu planen, der bis zur endgültigen Lösung installiert wird.

Was man am Montag nicht so deutlich wurde, weil einige Klassen nicht vor Ort waren: „Wir wären mit einem Bauzaun auf jeden Fall eingeengt“, so Stefanie Scortanu, zweite Schülersprecherin. „Man gibt den Autofahrern die minimale Freiheit für dieses kurze Straßenstück, schränkt dafür aber die Schüler sehr stark ein“, ärgert sich auch Verbindungslehrer Gregor Schulz. Die Gemüter seien erhitzt. Nach der Sitzung seien alle sehr schockiert gewesen über das Abstimmungsergebnis. Was folgte, war die Ernüchterung. „Wir akzeptieren die Entscheidung, werden aber unsere Meinung nicht verstecken“, betont Scortanu. Die Schülerin macht deutlich: „Es geht darum, dass wir auf unserem Pausenhof spielen können, nicht darum, dass wir nicht in der Lage wären über eine Straße zu laufen.“ Dies hätten einige Räte nicht verstanden. Sie erzählt von Vollbremsungen und von zu schnellen Autofahrern, die keine Einsicht zeigten und die Lehrer anpöbelten.