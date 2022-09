In der Stadt Thun in der Schweiz ist er beheimatet, 2019 hat er an der Cantate Dresden teilgenommen und unter anderem auch in der Frauenkirche gesungen. Jetzt ist der Gospelchor Schönau zu Gast in Schönau. Am Samstag, 24. September, 20 Uhr, findet ein Konzert unter dem Motto „Come let us sing!“ in der evangelischen Bergkirche in Schönau statt. Am Sonntag, 25. September, 10.15 Uhr, selber Ort, sorgen die Sänger des Chors für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes von Pfarrerin Christine Würzberg. Zum Programm heißt es: Wenn der Gospelchor Schönau auftritt, ist dies kein gewöhnlicher Choranlass. Da sitzt das Publikum nicht passiv auf den Stühlen und hört einfach zu. Wie es der Tradition des Gospels entspricht, wird das Publikum einbezogen: „Come let us sing!“ ist wörtlich zu verstehen. Das Mitsingen des Publikums ergibt sich fast von selbst, werben die Verantwortlichen. Das Engagement des Dirigenten Bärni Gafner und der Sänger überträgt sich auf alle Anwesenden. Wenn alle in den Bann gezogen werden, liegt dies auch an der Musik von Christoph Zbinden am E-Piano, heißt es. Der Eintritt ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten. Foto: zVg