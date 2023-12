Schönau: Der „Gränzzaun“ ist Vergangenheit

„Ich freue mich, dass es endlich vorbei ist. Die Abstimmung beim Bürgerentscheid war ein deutliches Zeichen, das ist gut für euch. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem vergrößerten Pausenraum“, sagt Schelshorn zu den Schülern.

Anerkennung für Schüler

Seine „herzliche Anerkennung“ sprach Schulleiter Jörg Rudolph den versammelten Schülern aus, „dass ihr so was Tolles aus der schwierigen Situation gemacht habt. Das hat gezeigt, dass es sich lohnt, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren. Ihr könnt etwas veränd ern.“

Die provisorische Lösung

Zwei Scherengitter sperren die Talstraße von der B 317 ab, auf der Bundesstraße stehen zwei Klappschilder, die den Autofahrern die erlaubte Fahrtrichtung anzeigen. Ein Durchfahrtsverbotsschild und eine Pylone stehen am Ende des abgesperrten Bereichs hin zur oberen Talstraße. Jeden Schultag um 14 Uhr werden die Elemente abgebaut, die Schilder zugeklappt. So sieht die provisorische Lösung aus. Die Gelder für eine dauerhafte Absperrung seien bereits in den Haushalt eingestellt, informiert Schelshorn. Der Gemeinderat werde bald über mehrere Alternativen zur Sperrung der Talstraße abstimmen. „Ich bin gespannt, ob sich dann noch mal eine Bürgerinitiative gründen wird“, so Schelshorn schmunzelnd.

Auch der Markt profitiert

Auch Katharina Hackner von der Bürgerinitiative ist bei der Abbau-Party dabei. Es ist Markt und die ersten Verkäufer fahren ihr Anhänger auf den Rathausplatz. Hackner ist sich sicher: Auch für die Einkäufer wird der Marktbesuch dank der Straßensperrung entspannter.