In einer Postkarte schreibt der Zaun selbst an die Schönauer: „Endlich Urlaub! Die Ferien hab’ ich mir echt verdient. Das blöde Rumstehen hat ein Ende. Leider nur bis September, dann seht ihr mich wieder. Tut mir den Gefallen und stimmt am 15.10. mit Ja. Dann bin ich hier für immer weg und ihr habt endlich euren schönen Platz zurück. Liebe Grüße euer Zaun.“ Viele Schaulustige begutachteten bereits die kreative Idee der Schüler und: „Der freie Gymiplatz in Schönau wird bereits wieder rege genutzt, ob zum Parken oder für einen Flohmarkt am Wochenende“, schreibt die BI.