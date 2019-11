Schönau Die Erinnerung weitergeben

In der Friedhofskapelle betonte Bürgermeister Peter Schelshorn, wie wichtig die Erinnerung an Krieg und Gewaltherrschaft und ihre Opfer sei, denn „nur wer sich erinnert, kann aus der Vergangenheit lernen“. In diesem Jahr blicke man besonders auf das Nachbarland Polen, in das Deutschland unvorstellbares Leid gebracht habe, so Schelshorn. Die Bereitschaft zur Erinnerung sei eine Bürgerpflicht und die Weitergabe der Erinnerung an junge Menschen wichtig, so das Stadtoberhaupt.

Klassenlehrerin Maren Födisch-Kuhn hatte die Themen Volkstrauertag, Krieg und Totengedenken in den Klassen 6a und 6b der Gemeinschaftsschule behandelt, und die Kinder trugen die Gedanken zum Volkstrauertag vor. „Totengedenken einmal anders“ lautete die Überschrift ihrer Zeilen. „Wir trauern um all die Menschen, die alle diese Kriege nicht wollten“, lautete der Refrain in den Versen, die die Schüler vortrugen. Sie zitierten auch Peter Härtlings Gedicht „Wenn jeder eine Blume pflanzte – und, anstatt zu schießen, tanzte…“ und sangen gemeinsam ein Lied mit dem Titel „Wie ein Fest nach langer Trauer“, in dem es um Versöhnung, Verzeihen und Frieden geht. Begleitet wurden sie dabei von Carla Suppinger am Akkordeon.