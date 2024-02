Schönau: Ein beengter Ort – aber in Sicherheit

Bis zu 100 Jungen zwischen 14 und 17 Jahren werden in der Buchenbrandhalle Schönau untergebracht. Diese Gruppe mache den Großteil der minderjährigen Geflüchteten aus. „Ohne die Unterbringungsmöglichkeiten in der Buchenbrandhalle ab November 2022 hätten wir große Probleme gehabt, die jungen Menschen adäquat zu versorgen. Dass wir diese Situation gemeistert haben, ist auch Bürgermeister Peter Schelshorn zu verdanken, der es uns als Landkreis ermöglicht hat, die damals ungenutzte Halle weiter zu nutzen“, so Gerhard Rasch, zuständiger Fachbereichsleiter Jugend & Familie des Landkreises.

So läuft das Verfahren

Die Kinder und Jugendlichen würden in der Regel von der Bundespolizei kurz hinter der Grenze aufgegriffen und dem Landkreis überstellt. Dieser müsse sie vorläufig in Obhut nehmen und in den ersten Wochen betreuen. Das stelle das zuständige Landratsamt vor enorme Herausforderungen. Nicht nur müssten Unterkünfte für die jungen Menschen geschaffen werden, es sei darüber hinaus kaum planbar, wie viele Plätze kurz- bis mittelfristig benötigt werden. Denn wann wie viele Geflüchtete ankommen, könne man nicht vorhersagen. So kamen im Jahr 2022 zwar lediglich rund 520 Kinder und Jugendliche im Landkreis an, fast 280 davon allerdings allein im November. Waren zuvor meist weniger als zehn Zugänge im Monat zu verzeichnen, bewegten sich diese ab da monatlich zwischen 50 und bis zu 300 weiteren Inobhutnahmen durch den Landkreis. Die allermeisten Jugendlichen kämen aus Afghanistan, Guinea oder Syrien.