Schönau Gegen Atomkraft, für Klimaschutz

Gegen Kohleabbau in Südsibirien

Slivyak ist aber nicht nur ein äußerst erfolgreicher Antiatomaktivist, sondern auch Russlands wichtigster Akteur für den Klimaschutz, heißt es in der Mitteilung weiter. So startete seine Umweltorganisation Ecodefense eine großangelegte Kampagne gegen den ganze Landstriche zerstörenden Kohleabbau im südsibirischen Kusbass. Die Aktivisten informierten nicht nur die Bevölkerung vor Ort über die ökologischen und gesundheitlichen Gefahren, sie reisten auch in die Länder, die die Steinkohle aus dem Kusbass importieren. Sie konnten zudem nachweisen, wie eng der Kohleabbau mit Putin verbunden ist: „Viele Familienmitglieder von Putin bekleiden Führungspositionen in Kohlekonzernen. Sie verdienen unfassbar viel Geld und müssen sich um Gesetz und Moral nicht scheren“, erklärt Slivyak.

Für ihn sei klar, dass man gleichzeitig gegen Atomkraft und für wirksamen Klimaschutz kämpfen müsse, schon alleine, weil immer wieder versucht werde, die Atomkraft als Klimaschutztechnologie zu etablieren.

Wegen ihrer nationalen und internationalen Aktivitäten wurde Ecodefense 2014 vom russischen Staat als ausländischer Agent eingestuft. 2019 musste die Co-Vorsitzende Alexandra Koroleva nach Deutschland fliehen, weil sie in Russland von Haft bedroht war. Im vergangenen Jahr wurde auch für Slivyak die Situation in Russland so bedrohlich, dass er das Land verlassen musste und heute die Arbeit von Ecodefense von Deutschland aus koordiniert.

Arbeit von Deutschland aus koordinieren

In seiner Dankesrede sprach er sich mit eindringlichen Worten gegen Wladimir Putins Angriffskrieg aus: „Als Russe fordere ich die russischen Truppen auf, die Ukraine sofort zu verlassen und das Volk in Frieden und Demokratie leben zu lassen.“ Dementsprechend ist seine derzeit wichtigste Forderung das sofortige Inkrafttreten eines Fossil- und Atomembargos gegen Russland. Seine Vision ist ein freies Russland, das mit seinen riesigen Landflächen zu einer neuen Supermacht wird – einer Supermacht der erneuerbaren Energien.

Zum 19. Mal haben EWS gemeinsam mit den Schönauer Energie-Initiativen und der Stadt Schönau den Ehrenpreis des „Stromrebellen“ verliehen. Diese Auszeichnung wird Menschen zuteil, die sich durch ihr jahrelanges Engagement im Umweltbereich verdient gemacht und durch konsequentes Handeln besondere Zeichen gesetzt haben. Die Preisträger sind Menschen, die mit persönlichem Engagement Visionen umsetzen, Widerstände überwinden und sich mit ganzem Herzen für echten Umwelt- und Klimaschutz einsetzen.