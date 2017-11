Schönau Informationen zu Studium und Lehre

Schönau (hf). Am Samstag, 11. November, findet zwischen 10 und 13.30 Uhr die Berufsinformationsbörse am Gymnasium in Schönau statt. „Die Informationsbörse wendet sich nicht nur an Gymnasiasten, sondern an alle jungen Leute, die sich über Ausbildungsberufe, berufliche Chancen in Kunst und Musik, bei Printmedien, Hörfunk und Fernsehen oder Alternativen zu einem Hochschulstudium informieren wollen“, erläuterte Georg Ganter vom Rotary Club Schopfheim-Wiesental, einem der Veranstalter der Job-Börse. Daher wurden Informationsmaterialien und Einladungen an alle weiterführenden Schulen der Region verschickt.

Seit 2010 veranstaltet der Rotary Club Schopfheim-Wiesental in Kooperation mit der Arbeitsagentur Lörrach und dem Gymnasium Schönau die Berufsinformationsbörse für junge Menschen, die kurz vor dem Eintritt in das Berufsleben oder vor einem Studium stehen. Ziel ist, den Schülern die Wahl des richtigen Berufs oder des passenden Ausbildungswegs zu erleichtern und ihnen einen Einblick in Berufsalltag zu ermöglichen. Konkrete Informationen über Berufspraxis oder Studienbedingungen und –anforderungen sollen dazu beitragen, zu einer klaren Entscheidung zu kommen, um Wechsel im späteren Berufs- oder Studienleben zu vermeiden.

Zu Beginn der Veranstaltung am kommenden Samstag werden drei Abgänger des Gymnasiums Schönau in einer Gesprächsrunde über ihre Erfahrungen an einer Universität, an der DHBW und mit einer Lehre berichten. In vier Vortragsblocks werden von Fachreferenten zwölf verschiedene Themen vorgestellt. Die Themengebiete reichen vom Beruf des Arztes über Apotheker und Berufsbilder im Sozialbereich bis hin zu Berufsfeldern in der Chemie, der Informatik, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Elektrotechnik, Automation und Wirtschaftswissenschaften. Aber auch das Studium und die Ausbildung bei Printmedien, im Hörfunk und Fernsehen werden vorgestellt, ebenso wie das Studium und die Laufbahn in der öffentlichen Verwaltung und im Polizeidienst. Auch wird über die Möglichkeit informiert, ein Stipendium zu erhalten.

Zusätzlich zu den Vorträgen und Gesprächen werden die Arbeitsagentur Lörrach, der Initiativkreis Oberes Wiesental (IOW), die Sparkasse Wiesental, das Landratsamt Lörrach, die Duale Hochschule Baden-Württemberg, die Universität Freiburg, die Fachhochschule Nordwestschweiz und die Polizeidirektion Freiburg mit Fachpersonal an den Ständen in der Aula des Gymnasiums vertreten sein.

„Die Börse bietet die Möglichkeit, sich genau zu informieren, aber auch Kontakte zu knüpfen, Praktika oder Betriebsbesichtigungen zu vereinbaren“, erklärte Matthias Blaznik vom Gymnasium Schönau. Schulleiter Jörg Rudolf hob die guten Perspektiven im Handwerk hervor. „Das obere Wiesental ist eine wirtschaftlich starke Region“, betonte er. „Deshalb lohnt es sich, die Firmen des IOW und deren Ausbildungsangebote im Blick zu behalten“, erklärte der Schulleiter.