Von der Psalmlesung am Anfang des Gottesdiensts bis zum Segen am Schluss: In der evangelischen Bergkirche wurde am Sonntag alles in Lieder gefasst und mit Musik, schönen Stimmen und viel Gefühl weitergegeben. Gleichsam einer Choreografie wurde der Gottesdienst und damit die Liedfolge unterteilt in: Lieder für Heute, Lieder für Morgen und Lieder für den Segen.