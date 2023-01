Schönau Neuerungen in der evangelischen Kirche

Blick ins Jahr 2032

Einen noch weiteren Blick in die Zukunft wagt der Evangelische Kirchenbezirk Markgräflerland mit der Vorschau auf das Jahr 2032. Dann tritt Pfarrerin Christine Würzberg ihren Ruhestand an. Sie ist aktuell in Todtnau und Schönau als Pfarrerin tätig. Der Kirchenbezirk gibt schon jetzt bekannt, dass ihre Stelle im Jahr 2032 nicht neu besetzt werden soll.

Und dann soll auch die Diakonenstelle im Oberen Wiesental im Stellenplan auf 0,75 Stellen reduziert werden, so der Kirchenbezirk in seiner Beschlussvorlage der Sitzung am Montag.