Schönau Nicht alles spenden

„Herzlichen Dank an alle, die dem Aufruf zu Kleider- und Sachspenden aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation in so hohem Maße gefolgt sind, und für die zahlreichen Geldspenden, die es ermöglichen, konkret weitere notwendige Hilfsmittel anzuschaffen“, teilt das ehrenamtliche Team der Kleiderkammer mit. „Auch herzlichen Dank an die vielen freiwilligen Helfer, die sich spontan eingefunden haben, die Spenden zu sortieren und vor Ort zu bringen.“

Weiter heißt es: „Die Kleiderkammer wurde von den zahlreichen Kleiderspenden geradezu „überrollt”, die leider – es muss so offen gesagt werden – in vielen Fällen dazu dienten, sämtliche nicht zweckdienliche Altkleider zu entsorgen. Außerdem wurden (auch schon in der Vergangenheit) viele „Spenden” verschmutzt, beschädigt und in schlechtem Zustand abgegeben.“