Schönau Qualitätsvolle Arbeitsatmosphäre

Eingereicht werden konnten Gebäude, Gebäudegruppen, Ingenieurbauwerke und städtebauliche Anlagen. Insgesamt wurden 30 Bauten zum Auszeichnungsverfahren 2020/2021 eingereicht. Eine Hugo-Häring Auszeichnung erhielten auch folgende Arbeiten: Hofhaus in Rickenbach, Kindergarten Löwenzahn in Grenzach-Wyhlen, Heizzentrale in Weil am Rhein, Gemeindehaus Johannesgemeinde in Weil am Rhein, Umbau Historisches Gebäude zu einem Wohnhaus in Wollbach und Neubau Forstlicher Hauptstützpunkt in Bonndorf.

Aufgrund der Corona-Pandemie erstreckte sich das 2020 ausgelobte Verfahren auf zwei Jahre bis Anfang 2021. Eine öffentliche Preisverleihung konnte unter den gegebenen Auflagen nicht stattfinden. Den Preisträgern wurden Urkunden und Plaketten persönlich übergeben.