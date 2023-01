Schönau Schönau trauert um Richard Böhler

Im GVV seien unter ihm viele wichtige Projekte verwirklich worden, Schelshorn nennt etwa den Zentralfriedhof mit Aussegnungshalle, die Buchenbrandschule mit Buchenbrandhalle sowie die Zentralkläranlage in Wembach.

Neben all diesem großen politischen Engagement war Böhler auch in vielen anderen Bereichen aktiv. So war er unter anderem baden-württembergischer Landesverbandsvorsitzender für Leistungsprüfungen in der Tierzucht, Vorsitzender des Weide- und Landschaftspflegezweckverbands Südschwarzwald, Chorleiter des Männergesangvereins Utzenfeld und Präsident der Schönauer Stadtmusik, bei der er die Hochschwarzwälder Tracht einführte. Er zeigte sich stets heimatverbunden, und so war eine seiner ersten Amtshandlungen als Schönauer Bürgermeister, die Rücknahme der Abbruchgenehmigung für das Schönauer Klösterle.

Im väterlichen Betrieb in Utzenfeld erlernte Richard Böhler den Beruf des Schreiners, den er nach dem Krieg ab 1947 dann auch ausübte. 1955 machte er die Meisterprüfung. 1970 gab Böhler die gut gehende Schreinerei auf und schloss den Betrieb im Einvernehmen mit seinem Vater, um sich ganz der Kommunalpolitik zu widmen,

Im Jahr 1956 heiratete Richard Böhler Josefine Meczes; aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Im Privatleben war Böhler sowohl sportlich als auch musikalisch interessiert. Er spielte Trompete, Geige und Bratsche und machte früher auch Tanzmusik. Des Weiteren war er begeisterter Skirennläufer und Skispringer.

Die Beisetzung von Richard Böhler ist am Samstag, 28. Januar, um 11 Uhr auf dem Friedhof Schönau. Ab dem heutigen Dienstag wird im Rathaus Schönau ein Kondolenzbuch ausliegen, dieses Buch wird auch vor der Beisetzung am Friedhof ausgelegt.