Schönau Spiel, Sport und Spaß sind wieder im Kommen

In ihrem Rückblick schilderte Jasmin Markanic das Auf und Ab, das die Saison prägte. Vor allem „der Aspekt des Teambuilding, der Mannschaftsgedanke haben gelitten“, sagte sie, freute sich aber auch, dass sich die stagnierenden Zahlen im Jugendbereich nach der Coronapause wieder erholten und dass sich am Ende dann doch über 50 Kleinkinder auf dem Sportplatz austobten.

Stattfinden konnte das Heiko Lais/Stefan Simon-Gedächtnisturnier. Und stattgefunden hat auch eine Impfaktion, die der FC mit dem Gesundheitszentrum organisierte und bei der sich herausstellte, dass so gut wie alle FCler bereit waren, Verantwortung für sich und ihre Kameraden zu übernehmen. Es sei, so Markanic, vor allem für die Jugendlichen im Verein wichtig gewesen zu sehen, dass auch ihr Fußballclub bereit ist, soziale Verantwortung zu übernehmen. Und zwar so, wie sich das aktuell fortsetzt mit Angeboten für die ukrainischen Flüchtlinge in der Nachbarschaft des FC, die vom Vorstandsteam ausgearbeitet, mit der Stadt besprochen und dann umgesetzt werden sollen.

Lob und Dank

Das hörte natürlich auch Alexander Knobel gerne, der anstelle von Peter Schelshorn Grüße und Lob der Stadt übermittelte. „Ihr habt aus einem nicht gerade einfachen Jahr das Maximale herausgeholt“, sagte Knobel. Besonders gefalle ihm, was im Jugendbereich geleistet werde. „Für Jugendliche ist es extrem wichtig, in einem Sportverein soziales Miteinander und Gemeinsamkeiten kennenzulernen“, betonte Knobel.

Wahlen

Jasmin Markanic bleibt weiter Vorsitzende, Robert Bianchi steht ihr als dritter Vorsitzender zur Seite. Malin Lindenthal fungiert weiter als Schriftführerin, Tobias und Marc Steinebrunner sind wieder „Organisatoren“, Stefan Nopper leitet die Aktiven-Abteilung und Giacinto Tanese prüft zusammen mit Edgar Strohmeier auch im nächsten Jahr die Kasse.

Ehrungen

Anja Kiefer und Bianca Strohmeier wurde in Abwesenheit für ihre Vereinstreue mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Ebenfalls nachgereicht bekommt Christoph Thoma die Ehrennadel in Gold, die dann Walter Böhler und Daniel Waßmer persönlich von Robert Bianchi für ihre Verdienste, ihr Engagement im Ehrenamt weit übers normale Maß hinaus, in Empfang nehmen durften.