Schönau: Stadion braucht Frischekur

Verwaltung: Platz ist kaputt

Ethem Sahin kritisierte die hohen Kosten für die Planung, die bei knapp 137 000 Euro brutto liegen. „Ohne Planung bekommen wir keine Förderung“, entgegnete ihm Bürgermeister Peter Schelshorn. Der Platz sei in einem sanierungsbedürftigen Zustand. „Die Drainage ist kaputt, der Rasen hat Löcher und die Tartanbahn Beschädigungen“, zählte Schelshorn auf und verwies auch auf Schreiben des FC Schönau, in denen auf die Härte des Platzes hingewiesen wird. Robert Bianchi, dritter Vorsitzender des FC, wies auf die große Abnutzung des Platzes hin. Schelshorn fügte hinzu, die Sportstätte sei „sieben Tage komplett im Einsatz“. Sie werde von drei Schulen und zwei Vereinen genutzt.

35 Euro Sitzungsgeld

Einstimmig angenommen wurde die Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten. Bisher war es so, dass den Stadträten eine Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats sowie an Besprechungen der Fraktionsvorsitzenden gezahlt wurde. In der Satzung heißt es nun, dass das Sitzungsgeld in Höhe von 35 Euro „für Teilnahme an Sitzungen und für sonstige Tätigkeiten im Dienst der Stadt Schönau im Schwarzwald“ gezahlt wird. Die Teilnahme an geselligen Anlässen wird nicht honoriert.