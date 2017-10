Schönau Steisäckli Fröhnd 2 sind einfach unschlagbar

Tunau (hr). Bei der Siegerehrung im Schützenhaus Tunau bedankten sich Oberschützenmeister Bernhard Philipp und Sportwart Heiko Sick bei den Hobbyschützen für die starke Beteiligung am 31. Kleinkaliber-Grümpelschießen des Schützenvereins Tunau.

Mit 54 Mannschaften, davon 13 Damen- und 41 Herrenmannschaften, wurde das traditionelle Grümpelturnier wieder zum Erfolg. 75 Damen und 141 Herren schossen in der Disziplin Kleinkaliber 50 Meter liegend aufgelegt mit fünfzehn Schuss um die Wette. Bei den Damen konnten die Steisäckli 2 aus Fröhnd ihren Vorjahreserfolg wiederholen, die mit Steffi Handte, Manuela Zimmermann, Sandra Kogge und Rosi Philipp 577,2 Ringe erzielten. Mit 570,6 Ringen belegten die Damen von Frank 1 mit Karin Wunderle, Alexandra Wunderle, Susanne Winkler und Maria Marin den zweiten Rang. Auf Rang drei folgten die Chaibeloch-Lärtschi „Girli-Power“ mit Rebecca Diewald, Stephanie Keller, Yasmina Klein und Karoline Held (567,1 Ringe).

Nach Siegen 2015 bis 2017 konnten die Steisäckli Fröhnd 2 den Wanderpokal endgültig mit nach Hause nehmen.

Mit 596,8 Ringen belegte die Feuerwehr Tunau 2 bei den Herren mit Wulf Künzel, Markus Schelshorn, Ralf Steinebrunner und Manuel Seger Rang eins. Der Schärfdienst Meier mit Kitty Obst, Petra Brunner, Edgar Schlicht und Ernst Meier kam mit 592,6 Ringen auf den zweiten Rang. Auf dem dritten Rang folgte Barbisch Bau 1 mit Patrick Keller, Robert Bianchi, Kevin Barbisch und Kornelia Barbisch (586,2 Ringe).

Der neue Herren-Wanderpokal, gestiftet vom Schärfdienst Meier, ging für ein Jahr an die Feuerwehr Tunau 2. Das beste Einzelergebnis bei den Damen erzielte Petra Brunner vom Schärfdienst Meier mit beachtlichen 149,9 Ringen. Auf Platz zwei folgte Leonie Wenning vom Skiklub Neuenweg mit 149,9 Ringen und auf Platz drei Steffi Handte von den Steisäckli Fröhnd 2 mit 149,5 Ringen. Bei den Herren waren 151,0 Ringe das beste Ergebnis, erzielt von Markus Dörflinger von der Feuerwehr Schönau 2. Mit 150,9 Ringen belegte Manuel Seger von der Feuerwehr Tunau 2 den zweiten Platz. Markus Schelshorn von der Feuerwehr Tunau 2 kam mit 150,3 Ringen auf den dritten Platz.

Die Ehrenscheibe der Damen ging an Petra Ganzmann von der „Notlösung“ mit einer 10,7. Die Ehrenscheibe bei den Herren ging an Walter Schmidt vom M.G.V. Häg-Ehrsberg mit einer 10,9. Ein Präsent für ihre 25ste Teilnahme am Grümpelschießen ging an die Firma Barbisch Bau 2.