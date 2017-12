Schönau Überfall auf Friseurgeschäft in Schönau

Am Dienstagnachmittag wurde in Schönau ein Friseurgeschäft in der Kirchgasse überfallen.

Schönau. Um 17.50 Uhr betrat ein maskierter Mann das Geschäft. Er führte einen Schlagstock mit sich und wartete, bis eine Beschäftigte erschien. Als er diese aufforderte, sich ihm zu nähern, brach die Frau in Panik aus, schrie laut und flüchtete in den Personalbereich. Dort hielten sich zwei Kolleginnen auf, mit denen sie sich versteckte. Die Frauen alarmierten sofort die Polizei und warteten deren Eintreffen ab.

Währenddessen suchte der Maskierte im Tresenbereich und in der Kasse nach Bargeld, fand aber nichts. Daraufhin suchte er ohne Beute das Weite und entkam unerkannt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,70 groß, schlank mit Bauchansatz, dunkle Jeans, dunkle Jacke, eventuell mit hellem Querstreifen im Bauchbereich, dunkle Gesichtsmaske, mit Schlagstock bewaffnet. Der Mann sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe und um die Beantwortung folgender Fragen: Wer hat die beschriebene Person am Dienstagnachmittag zwischen 17 Uhr und 19 Uhr in Schönau beziehungsweise im Ortskern/Kirchgasse gesehen? Wem ist in dieser Zeit im genannten Bereich etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer kennt eine Person, auf die diese Beschreibung zutrifft? Wer kann sonstige Hinweise geben, die zur Aufklärung der Tat beitragen können?

Hinweise nehmen die Kripo Lörrach (Tel. 07621/1760) oder der Kriminaldauerdienst Bad Säckingen (Tel. 07761/934500) entgegen.