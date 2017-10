Schönau Umzug mit Weinköniginnen

Schönau. Am ersten Oktoberwochenende machte sich der Fanfarenzug Schönau zu seinem Jahresausflug auf. Dieser führte die Trommler und Bläser nach Neustadt an der Weinstraße zum großen Deutschen Weinlesefest.

Nachdem man am Samstag das Hotel in Schifferstadt bezogen hatte, ging es auf zum Weindorf nach Neustadt an der Weinstraße. Zwei Mitglieder des Vereins waren an diesem Samstagabend besonders erfolgreich. Sie nahmen an einem Spiel des Veranstalters auf der Hauptbühne teil und gewannen Ehrenkarten für die Tribüne am anderen Tag, von wo aus die Begleiter des Vereins einen tollen Blick auf den Winzerfestumzug hatten und alle Annehmlichkeiten genießen konnten.

Am Sonntagmorgen machten sich die Musiker dann auf, um am großen Winzerfestumzug teilzunehmen. Mitten zwischen Weinköniginnen und -prinzessinnen marschierte der Fanfarenzug Schönau und glänzte mit seiner blau-weißen Landsknechtsuniform auch im SWRFernsehen (siehe SWR-Mediathek).

Am Abend fuhr man zufrieden wieder zurück ins Wiesental. Alle waren sich einig, dass es ein schöner Jahresausflug war und man gerne wieder nach Neustadt an der Weinstraße zurückkehren will.