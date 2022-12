Schönau Viel Kreatives und Leckeres

Von Ulrike Jäger

Schönau/Todtnau-Geschwend. Viel los war am Sonntag auf dem Platz vor dem Rathaus und dem Gymnasium, denn das herrliche Winterwetter hatte viele Besucher in die Schönauer City gelockt. Bei heißem Glühwein und allerlei leckeren Angeboten an Süßem oder Salzigem standen die Menschen im Sonnenschein in Grüppchen zusammen, bummelten über den Platz oder wärmten sich am offenen Lagerfeuer. Hier war der Spaß groß, die zuvor am Stand gekauften Marshmallows auf langen Stecken ins Feuer zu halten. Mal ganz mutig oder auch ein bisschen zaghaft gingen die kleinen Besucher auf den Nikolaus zu, der großzügig Gräppimänner an die Kinder verteilte. Eng wurde es nicht nur vor den weihnachtlich geschmückten Ständen, an denen auch Schnäpse, Liköre oder Waffeln am Stiel verkauft wurden, sondern auch im Rathaus.