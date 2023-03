Schönau Viertklässler entdecken Gemeinschaftsschule in all ihren Facetten

Direkt in der Aula gab es schon einiges zu erfahren: Hier konnten die Eltern mit Schulleiterin Stefanie Waldvogel oder Konrektorin Claudia Hierholzer sprechen und die Schüler die zahlreichen AGs, den Schulsanitätsdienst, den Förderverein, die Berufsvorbereitung oder auch die Schülermitverwaltung kennenlernen. Von dort starteten auch die Schulhausführungen, welche die älteren Schüler selbst durchführten.

Auch in die Schulstunden in den Fächern Mathe und Englisch konnten die Viertklässler reinschnuppern, sich selbst beteiligen und dabei erfahren, wie der Unterricht in den drei verschiedenen Niveaustufen funktioniert: An der GMS wird in einem grundlegenden, einem mittleren und einem erweiterten Niveau unterrichtet. In den ersten Schuljahren können die Niveaus in den verschiedenen Fächern noch variieren, später muss sich der Schüler für ein Niveau entscheiden, in dem er dann auch den Abschluss macht (Hauptschulabschluss, mittlere Reife oder Abitur). Zum Abitur folgt der Wechsel an ein Gymnasium.