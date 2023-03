Schönau Vision von Coworking im Schönauer Ortsteil Brand

Im Herbst 2021 habe er Coworking zum ersten Mal beim Initiativkreis Oberes Wiesental vorgestellt, was bei den Unternehmern auf großes Interesse stieß, so Daniel Tastl von der Wirtschaftsregion Südwest. Seitdem ist viel passiert: Bei mehreren Beteiligungsworkshops zum gemeinsamen Projekt der Städte Schönau und Todtnau sammelten Bürger und Firmenvertreter Ideen und konkretisierten ihre Version eines „Zukunftsraums Oberes Wiesental“, in dem Selbstständige auf Angestellte oder Gründer auf Tüftler treffen. Nun stellten Katharina Scheuermann von „Coworkland“ und Jannik Huber vom „Baden Campus“ die Ergebnisse ihrer Machbarkeitsstudie vor.