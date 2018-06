Schönau „Vor den Ferien passiert nichts“

Utzenfeld (vw). In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag gab Bürgermeister Harald Lais einen Sachstandsbericht zum Bau des lang ersehnten Feuerwehr-Gerätehauses. Dieser fiel aber nur kurz aus, denn der Bau kann nicht beginnen, da die Gemeinde keine Firma für die notwendige Hangsicherung bekommt. „Vor den Bauferien wird gar nichts passieren“, sagte Lais. Das neue Feuerwehrgerätehaus soll in den Hang hinein gebaut werden.

Lais informierte außerdem, dass die Breitbandversorgung nun in Utzenfeld weitergehe. Ein sogenannter Point of Presence (POP) wurde im Ort aufgestellt. Dieser bildet das Zentrum eines Glasfasernetzes, von dort aus erhalten alle im Anschlussgebiet befindlichen Haushalte ihre Glasfaseranbindung, und zwar zeitnah, so Lais.

Für ein neues Schneeräumfahrzeug, das im Oktober geliefert werden soll, vergab der Gemeinderat den Auftrag.

Der Annahme von Spenden, zwei Mal jeweils 100 Euro für den Kindergarten und einmal 250 Euro für die Feuerwehr, stimmten die Räte zu.

Harald Lais informierte, das für den Tag des Bürgerengagements unter dem Motto „Musik baut Brücken“ die Alphornfreunde Belchenland vorgeschlagen wurden, die bei jedem ihrer Auftritte die Spenden ihrer Zuhörer an den „Förderverein für krebskranke Kinder“ in Freiburg weitergeben. Die Gemeinderäte unterstützten diesen Vorschlag.

Gemeinderat Martin Wietzel wünschte sich eine Maßnahme zur Verkehrsberuhigung in der Spanigasse und nannte als Beispiel die Blumenkübel vor dem Schönauer Gymnasium. Eine solche Maßnahme soll nun ergriffen werden.

Gemeinderat Michael Dehne informierte, dass kürzlich vom Sportplatz aus der Notarzt gerufen wurde, dieser den Sportplatz jedoch nicht gefunden habe. Die Adresse Oberboden 1 sei ihm nicht bekannt gewesen. Die Gemeinde will die Leitstelle nun nochmals informieren.