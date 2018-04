Schönau Warten auf ein neues Löschfahrzeug

Aitern (ue). „Die Bürger in unserer Gemeinde können sich voll auf euch verlassen – und das ist ein sehr gutes Gefühl“, bekräftigte Bürgermeisterin Sigrid Böhler in der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Aitern im Belchen-Hotel in Multen.

Rückblick

Zwar hatte die Wehr, wie aus den Berichten von Kommandant Markus Wunderle und Schriftführer Klaus Matt hervorging, im vergangenen Jahr mit einem Kaminbrand lediglich einen einzigen „heißen Einsatz“ zu bewältigen. Allerdings zeigte sich hierbei, wie wertvoll und wichtig eine schlagkräftige und gut ausgebildete Wehr für eine Flächengemeinde wie Aitern mit ihren teilweise weit entlegenen Weilern ist. Denn die Florianjünger mussten drei Kilometer bis zu ihrem Einsatzort auf schneebedeckter und eisglatter Fahrbahn zurücklegen. Ebenfalls recht schwierig gestaltete sich an diesem kalten Wintertag die Sicherung der Löschwasserversorgung an der Brandstelle.

Seit längerem hofft die Wehr in Aitern als Ersatz für ihr vorhandenes LF 8-Löschfahrzeug, das mittlerweile über 30 Jahre auf dem Buckel hat, auf ein neues Fahrzeug. Doch dafür konnte Bürgermeisterin Sigrid Böhler noch keine verbindliche Zusage geben, da die Gemeinde für diese Beschaffung auf Zuschüsse angewiesen ist. Für die Feuerwehr bedeutet dies, dass sie das vorhandene Fahrzeug erneut fit für die Zukunft machen muss.

Über den Stand der Vereinskasse informierte Ulrich Kiefer.

Übung und Ausbildung

Die Wehrmänner nahmen im vergangenen Jahr an diversen Übungen und Ausbildungen teil. Im Januar 2017 war der Atemschutztrupp zum Training in Lörrach. Weitere Atemschutzübungen wurden in Weil sowie in Grenzach-Wyhlen besucht. Im März fand eine Alarmübung gemeinsam mit der Schönauer Wehr statt. An Karfreitag stand eine weitere Großübung in Aitern an. Mit dabei waren die Florianjünger aus Aitern ebenfalls bei einer Abschnittsübung in einem Schönauer Industriebetrieb. Alles in allem, so der Bericht von Klaus Matt, zählte man 2017 in Aitern 23 Gruppenproben sowie zwei Gesamtproben. Die Grundausbildung als Truppmann absolvierten Jannik Becker, Tim Laile, Andreas Neubert und Jonas Schelshorn, der gleichzeitig einen Funkerlehrgang besuchte. Ebenso erhielten vier Jungfeuerwehrleute ihre Beförderung zu Feuerwehrmännern. Zwei Anwärter aus Aitern werden derzeit bei der Jugendwehr in Schönau ausgebildet.

Schönaus Kommandant Jürgen Bianchi lobte die gute Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren.

Ehrungen/Verabschiedung

Nach 39 Jahren Dienst wurde Wolfgang Pfefferle von Kommandant Markus Wunderle in die Altersmannschaft verabschiedet. Für 25-jährigen ehrenamtlichen Dienst in der Wehr zeichnete der stellvertretende Kreisbrandmeister Dietmar Fink Klaus Matt, Achim Kiefer und Kurt Matt mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber aus.