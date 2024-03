Schönau: Was Frauen am Landleben schätzen

Verliebt in Kulturlandschaft

Als Dritte kam Karin Wohlschlegel zu Wort. Als Urlaubskind lernte sie die Schönheit des Schwarzwalds kennen, um als Erwachsene zu bilanzieren: „Ich habe mich in diese Kulturlandschaft verliebt.“ Früher habe sie in der Landwirtschaft mitgeholfen, so die gebürtige Stuttgarterin, die heute in Wies wohnt. Erst war es der schwäbische Dialekt, später der Beruf in einer Männerdomäne, dem sie zu begegnen hatte. Nur bei der Organisation des Frauentags habe sich keiner der Kollegen eingemischt. Lange habe sie in der Großstadt gelebt, den vermeintlichen Traumjob ausgeübt. Die Pandemie habe offengelegt, alles sei zu groß. Sie sei bewusst umgezogen, sagte Wohlschlegel.

Berufliche Möglichkeiten

Zur großen Frage der Berufstätigkeit der Frau auf dem Land, befand Wohlschlegel, es sei durchaus möglich. Das sah auch Faßbender so: Es gebe viele Möglichkeiten – in kleinem Umfang. Nach wie vor leite sie Seminare, und dann wäre da noch die Alpaka-Herde als Geschäftszweig. Eine neumodische Sache, so der Volksmund. Gleichwohl beleben die Tiere touristisch das Dorf.

Ein Kritikpunkt aller war die Anonymität der Stadt. Ein Aspekt, den Städter wegen fehlender Nähe bekanntlich gegenteilig interpretieren. Irgendwas ist eben immer.