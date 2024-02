Schönenberger Fasnacht: Frosch wird zu „Anton aus Tirol“

Er gab seiner Frau unterstützende Ratschläge zur Geburt wie: „Jetzt hecheln“, die der in Behandlung befindliche Patient auf der Liege irrtümlicher Weise auf sich bezog und alles parallel auch mitmachte. Das Publikum war in guter Stimmung und jeder Auftritt wurde begeistert beklatscht.

Verbrecher ohne Chance

Dass Verbrecher und Kriminelle in Schönenberg keine Chance haben, ihrer Strafe zu entgehen, da jeder Fall akribisch und mit viel Spürsinn abgearbeitet wird, dürfte spätestens nach dem umfangreichen Bericht der zwei Dorfpolizisten Johnny Kiefer und Martin Keller klar sein.

Froschkönig mal anders

Ein weiterer Programmpunkt war das Märchen „Der Froschkönig“. Die ziemlich einfältige Prinzessin (Julian Steinebrunner) zierte sich sehr lange, bevor sie sich dem intensiven Betteln des Frosches (Marcel Holdack) um einen Kuss nachgab. Dieser verwandelte sich nach dem dicken Schmatzer auf den Kopf nicht in einen Prinzen, sondern in „Anton aus Tirol“, mit dem sie prompt eine ganze Schar Kinder haben wollte.

Stars auf der Bühne

Auch in diesem Jahr war der große Entertainer Stefan Mross (Julian Steinebrunner) mit seiner Sendung „Immer wieder sonntags“ in Schönenberg zu Gast. Er präsentierte sich dem Publikum in bester Stimmung und hatte viele bekannte Künstler wie die Wildecker Herzbuben (Daniel Steine- brunner und Christian Held), Maite Kelly (Claudia Renz), Helene Fischer (Marcel Bläsi), Henry Valentino und Uschi (Johnny Kiefer und Hanna Klingele), sowie die legendären Rockbands Status Quo und Queen (Walter Behringer, Johnny Kiefer und Daniel Steinebrunner) eingeladen.

Das Programm wurde mit dem Lied „D Fasnacht uffem Schöneberg die mueß mer halt verstoh“ beendet und das Publikum hatte die Bühne frei zum Tanzen mit den Zäpflebrüdern.