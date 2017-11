Schopfheim Abend der großen Kammermusik-Literatur

Nachrichten-Ticker

07:14 Luftwaffe gab Akte von Attentäter offenbar nicht an FBI

Sutherland Springs - Die US-Luftwaffe hat das Vorstrafenregister des Mannes, der am Sonntag in einer Kirche in Texas 26 Menschen getötet hat, möglicherweise nicht ans FBI gemeldet. Darauf deuten erste Daten hin, heißt es von der Luftwaffe. Das Militär leitete eine Untersuchung ein. Laut Bundespolizei gab es in Datenbanken der Sicherheitsbehörden keine Hinweise darauf, dass es dem Mann verboten war, Waffen zu kaufen. Dies hätte aber bei seiner Vorstrafe der Fall sein müssen. Der 26-Jährige hatte am Sonntag in einer Baptistenkirche in Sutherland Springs 26 Menschen erschossen.

07:09 Grüne verzichten auf Enddatum 2030 für Verbrennungsmotor

Berlin - Die Grünen kommen den Jamaika-Unterhändlern von Union und FDP im Streit um die Klimapolitik deutlich entgegen. Kurz vor Beginn der zweiten Sondierungsphase machte Parteichef Cem Özdemir in der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" deutlich, dass die Grünen nicht länger darauf beharren, das Ende des Verbrennungsmotors im Jahr 2030 festzuschreiben. Stattdessen verlangen die Grünen nur noch ein klares Bekenntnis, dass die neue Regierung alles dafür tue, um die Fahrzeuge der Zukunft vernetzt, automatisiert und emissionsfrei zu bekommen.

07:05 Fünf Verletzte bei Brand in Kieler Krankenhaus

Kiel - Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Kiel sind fünf Menschen verletzt worden. Das Feuer war aus ungeklärter Ursache in einem Patientenzimmer im zweiten Stock ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung in den angrenzenden Gebäudeteilen des Lubinus Clinicums. Fünf Menschen mussten laut Feuerwehr vor Ort in der Klinik wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung behandelt werden.

05:50 DFB-Elf trifft sich in Berlin

Berlin - Mit Foto-Shootings und Werbe-Drehs beginnt für Toni Kroos und Co. die letzte Länderspielwoche des Jahres. Die Fußball-Nationalspieler absolvieren heute in Berlin zunächst Sponsoren-Aufnahmen für den Vorlauf zur WM 2018 in Russland. Am Abend wird dann das WM-Trikot live präsentiert. Der neue Look mit grauem Zackenmuster wurde schon gestern im Internet gezeigt. Er soll an das Trikot beim WM-Sieg 1990 erinnern. Das erste Training vor den Länderspiel-Klassikern gegen England am Freitag und Frankreich am kommenden Dienstag ist für morgen geplant.

05:44 Trump in Südkorea angekommen

Seoul - US-Präsident Donald Trump ist in Südkorea eingetroffen. Vor dem Hintergrund der schwelenden Krise mit Nordkorea ist dieser Staatsbesuch eine besonders heikle Station seiner Asienreise. Trump besucht zunächst einen US-Militärstützpunkt südlich von Seoul. Im Anschluss ist ein Treffen mit Präsident Moon Jae In geplant. Dabei werden die Allianz der beiden Länder sowie das weitere Vorgehen im verschärften Konflikt um das Atomprogramm Nordkoreas im Mittelpunkt stehen. Die USA haben in Südkorea 28 500 Soldaten stationiert.