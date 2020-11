Schopfheim Abschied von der Backstube

Bäckermeister Helmuth Bender erzählt: „Die Bäckerei mit dem Haus haben wir vor 30 Jahren von der damaligen Bäckerfamilie Müller übernommen. Das Haus stammt aus dem 18. Jahrhundert, seit rund 100 Jahren ist hier eine Bäckerei angesiedelt.“ Seine Suche nach einem Nachfolger, der zwingend den Meistertitel tragen muss, verlief bislang ergebnislos.

„Brot braucht man immer“

Bender ist gebürtiger Wehrer und hat in Säckingen den Bäckerberuf erlernt. In den 1960er Nachkriegsjahren habe es geheißen: „Brot braucht man immer.“

Den Bäckermeistertitel erwarb er 1977, die Pläne zur Selbstständigkeit wurden idealerweise von seiner Ehefrau Gabriele als gelernter Metzgereifachverkäuferin unterstützt.

Nach dem Erwerb des Hauses und des Geschäfts in der Torstraße im Jahr 1990 stellte sich schnell der Erfolg des fleißigen Ehepaars ein: Filialen mit Cafés in Lörrach, im Bärental am Feldberg, Fahrnau, Langenau und Hausen konnten eingerichtet werden.

Auch die Berufsausbildung wurde in der Schopfheimer Bäckerei immer großgeschrieben.

In all den Jahrzehnten wurden etwa 30 junge Bäcker und Fachverkäuferinnen von Helmuth Bender ausgebildet, manche auch mit Familienanschluss.

Helmuth und Gabriele Bender sind beide Zeitzeugen der Änderung des Konsumverhaltens der Kundschaft. Helmuth Bender erinnert sich noch an die Jahre früher.

Lange Warteschlangen am Samstagmorgen

„Vor 30 Jahren wusste kaum jemand, was ein Brunch ist.“ Mittlerweile macht sein Geschäft rund 40 Prozent des Gesamtumsatzes am Samstag und innerhalb der drei Stunden am Sonntagmorgen.

Er sagt: „Hier sind auch die Warteschlangen der Kunden am längsten. Für viele Familien gibt es nichts Schöneres, als am Morgen gemeinsam ausgiebig mit frischen Backwaren zu frühstücken.“

Seinen Abschied vom Beruf erlebt Bender mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Bisher ging der Wecker jeweils um 23.30 Uhr runter, und ich stand ab Mitternacht in der Backstube.“ Viel körperlich schwere Arbeit wartete. Nach dem Brezelteig folgte die Zubereitung von Brot und Brötchen mit Zutaten aus regionalem Anbau. Ab 11 Uhr war die Arbeit in der Backstube beendet. „Nach der Arbeit ging ich früher noch auf den Wackel - das ist aber schon lange her“.

Am Schwierigsten erwies sich - im Gegensatz zu den Discountern - die Abwägung des täglichen Mengenbedarfs. Als Handwerksbetrieb, wo die Teige von Hand zubereitet werden, war es nicht möglich, nötigenfalls noch einige Backbleche „nachzuschieben“. Ein „schwarzer Tag“ war für die Backstube vor einigen Jahren ein Tag mit starkem Glatteis, als kaum ein Kunde einkaufte und man gezwungen war, Waren im Wert von 1500 Euro für Hasen, Schafe und Schweine herzuschenken.

Helmuth Benders größter Wunsch wäre, einen fähigen Nachfolger zu finden. Sein Haus mit Backstube liegt in idealer Lage direkt neben dem Wochenmarkt, viele Kunden des Marktes mit den regionalen Erzeugnissen erwerben die handwerklich gefertigten Backwaren quasi im Vorbeigehen.

Helmuth Bender kann sich nach jahrzehntelanger Aktivität nicht aufs Altenteil setzen: Er sieht sich derzeit nach einer gemeinnützigen Aushilfstätigkeit um.