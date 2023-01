Schopfheim Abteilung mit aktivem Jahr

Neben den zahlreichen Proben wurde die Abteilung auch zu insgesamt 14 Einsätzen alarmiert, was einen Höchstwert in den vergangenen Jahren darstelle, bemerkte Lüttner. Die Kameraden Dominic Bauer, Mathias Denner, Mark Keller und Frank Metzger konnten erstmals in der Geschichte der Abteilung das goldene Leistungsabzeichen erringen. Michael Denner, Kai Grether, Silas Grether und Volker Nothstein erreichten am selben Tag das Leistungsabzeichen in Bronze.

Jugendarbeit im Fokus