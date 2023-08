Schopfheim „Altmeister“ ist der 50 000. Badegast

Unfälle waren immer schreckliche Momente, erinnert sich Walter – froh sei er gewesen, wenn er abends die Rollläden runterziehen konnte, ohne dass an diesem Tag etwas Schlimmes passiert war. Wüst nickt und stimmt zu, dass man als Betriebsleiter eine große Verantwortung hat und bei kleineren wie größeren Problemen gefragt ist. Gerade gestern musste er einen Badegast mit einer Platzwunde versorgen.

Positive Zwischenbilanz

Seit den Corona-Maßnahmen, die einen Besuch verkompliziert und zeitweise gleich ganz unmöglich gemacht hatten, sei die Zahl der Badegäste um rund 20 Prozent zurückgegangen, erzählt Wüst mit Blick auf die Besucherzahlen – und sieht Schopfheim damit keineswegs als Ausnahme: Auch anderswo hätten die Schwimmbäder mit einem Besucherrückgang zu kämpfen. Viele Familien hätten sich in jener Zeit einen Pool zugelegt – und blieben bis jetzt den Bad fern. In Spitzenzeiten zählte man im Schopfheimer Freibad früher bis zu 2200 Besucher an einem Tag. In diesem Jahr hält der 9. Juli mit 1763 Besuchern den Rekord.

Gleichwohl zieht Wüst eine positive Zwischenbilanz der laufenden Saison. Auch wenn der Trend ein wenig rückläufig sei, werde das Freibad-Angebot von der Bevölkerung weiter bestens angenommen. Bis Mittwoch zählte man exakt 57577 Badegäste.

Keine Zwischenfälle

Froh ist Wüst auch, dass man in der Markgrafenstadt unschöne Zwischenfälle wie andernorts –gerade jüngst auch in Weil und Lörrach – nicht kennt. Anders als dort, schickt man Sicherheitsleute in Schopfheim nur nachts auf Patrouille – der ungebetenen Nachtschwimmer wegen.

Froh sei er, dass die Stadt das Bad seit zwei Jahren wieder in Eigenregie betreibe. Vorher unterstand es 16 Jahre lang den Vorgaben einer GmbH. Da gab es reduziertes Festpersonal, da musste man auch den Kassen- und den Kioskbetrieb übernehmen. Heute habe man verlässliche Öffnungszeiten – bei Schlechtwetter bis 18 Uhr, sonst bis 20 oder sogar 21 Uhr.

Warmwasserbecken wichtig

Dann wendet er sich wieder zu seinem Vorgänger und berichtet, das Walter jeden Morgen eine Stunde Wassergymnastik mache und dazu oft das Innenbecken nutze. Das wird auf 32 Grad geheizt – und steht vor dem Hintergrund der explodierenden Energiepreisen im Fokus des Gemeinderates, berichtet Wüst – und betont, wie wichtig das Becken ist: Für Kinder, die schwimmen lernen, für Mütter mit Babys oder für Therapiezwecke.

Mit Sorge sehen die beiden Schwimmmeister das allgemein abnehmende Interesse und Können in Sachen Schwimmen. Für die beiden gehört die Disziplin nach wie vor zu den Pflichtsportarten, die auch für die Sicherheit immens wichtig ist. In Schopfheim lässt da zumindest eines hoffen: Die Ferienschwimmkurse sind alle ausgebucht.