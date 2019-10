Schopfheim Altpapier entsorgen beim Campus

Eine dieser Maßnahmen ist der Papiersammelcontainer, der sich mit wachsendem Erfolg im Bewusstsein der Bevölkerung verankert habe, so der Förderverein in einer Pressemitteilung. Vielfältig seien die Projekte, die der Förderverein an der Schule unterstützt oder auch erst ermöglicht. Die Spanne reiche von Busreisekosten über den Wintersporttag bis hin zum breiten Feld der „Ergänzenden Angebote“, die die Schüler auf das Leben außerhalb von Lehrplänen und Vorgaben durch die Kultusbehörden vorbereiten sollen. Darüber hinaus unterstützt der Förderverein neue Investitionen in die Ausstattung der Schule. Ziel des Fördervereins war es, den Sammelcontainer in die Nähe des künftigen Standortes der Schule zu bringen, damit sich die Schüler aktiv in dieses Projekt einbringen können. „Auch dies ist ein Baustein zu einer lebensnahen Ausbildung, wie sie die Johann-Peter-Hebelschule seit vielen Jahren auf ihre Fahnen geschrieben hat“, so der Förderverein.