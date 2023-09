Schopfheim Am Montag geht die Schule wieder los

Friedrich-Ebert-Schule

Für Sechst- bis Zehntklässler ist am Montag um 8.25 Uhr Schulbeginn.

Grundschule Fahrnau

Von der zweiten bis zur vierten Klasse beginnt der Unterricht am Montag, um 8.25 Uhr und endet um 12.05 Uhr. Die Kernzeitbetreuung ist von 7 bis 13 Uhr. Der Infoabend für die Eltern der Erstklässler findet am Mittwoch um 19 Uhr statt. Die Schuleinführungsfeier ist am Samstag und beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Matthäuskirche. Ab 10 Uhr wird auf dem Schulhof gefeiert.

Außenstelle Gersbach

Die Zweit- bis Viertklässler werden am Montag um 8.45 Uhr zur in der Schule erwartet. Der Unterricht endet um 12.25 Uhr. Der Elternabend für die Erstklässer findet hier am Donnerstag statt. Die Einschulung der Erstklässler wird am Samstag um 14 Uhr in der Grundschule gefeiert.

Grundschule Wiechs

Für Zweit- bis Viertklässler beginnt die Schule am Montag um 8.30 Uhr, Ende ist um 12.00 Uhr. Am Samstag findet um 9 Uhr der Einschulungsgottesdienst in der Kapelle Wiechs statt, um 10 Uhr feiert man den Schulbeginn in der Halle in Wiechs

Grundschule Hasel

Für Zweit- bis Viertklässler beginnt der Unterricht am Montag, um 8.30 Uhr, Ende ist um 12.10 Uhr. Am Samstag ist um 9 Uhr der Einschulungsgottesdienst in der evangelischen Kirche, um 10 Uhr ist die Feier in der Grundschule

Grundschule Hausen

Für Zweit- bis Viertklässler fängt der Unterricht um 8.15 Uhr an, Ende ist um 12.40 Uhr.